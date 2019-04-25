تارجا فلوريا 103 تعود من التاريخ لتصنع المستقبل

انسامد - 25 ابريل - نيسان - اعربت الشركة المصممة السيارة تارجا فلوريو 103 عن استعدادها استكمال تاريخ اقدم سباق للسيارات في العالم و ذلك بالمشاركة في حدث رياضي هام مكون من 4 اجزاء ايام 9 و 10 و 11 مايو القادم.



يقوم المنظمون من نادي سيارات باليرمو و نادي سيارات ايطاليا بالاعداد لثالث رالي ايطالي للسيارات التاريخية و الجولة الثانية لثمان بطولات للمناطقو الجولة الثانية لبطولة ايطاليا للسرعة المتوسطة و سيغلق باب التسجيل في البطولات في تمام الساعة الثامنة يوم الجمعة 3 مايو.



تتابع تارجا فلوريو 103 المستقبل و تري ان هذا الموديل يتميز بكافة المستحدثات و كما يقول رئيس نادي سيارات باليرمو انجيلو بيزوتي " بالنسبة لهذا العام ..نحن مستعدون لتقديم عرضا رائعا لارضاء مشجعينا و كافة الهواة و سيجري السباق في جو مشابه جدا الي الاماكن و الاجواء التاريخية التي تم فيها السباق الاول".

