اكتشاف مادة لتخزين الطاقة للسيارات

انسامد - 18 ابريل - نيسان - قام مجموعة باحثين من جامعة دريكسل الامريكية و ترينيتي الايرلندية بتطوير مادة جديدة تسمي ميكسين قادرة علي تخزين الطاقة و هي مادة رفيعة جدا و يمكن استخدامها في صنع الطابعات التي تعمل بنظام الثري دي و المكثفات فائقة السرعة والاجهزة بالغة المرونة ذات أشكال وأحجام مختلفة.



قالت مجلة نيتشر ان هذه المادة ثنائية الابعاد و يمكنها الاحتفاظ بخصائصها الموصلة حتي لو اختلطت بالسوائل مثل المياه او اي مذيب اخر..و يقول القائمون علي الابحاث ان هذه المادة يمكنها ايضا التكيف مع الاسطح المختلفة و لذلك لها استخدامات كثيرة مثل : مرسلات مستقبلات الطرق السريعة إلى نوافذ السيارات لتسهيل إزالة الجليد.



تشير المجلة الي ان الميكسين يمكنها تخزين طاقة اكبر من اجهزة اخري مستخدمة حاليا ..و قد ركزت مجموعات بحثية مختلفة في السنوات الأخيرة جهودها على دراسة كثير من المواد الموصلة شديدة التنوع ، مثل الجرافين أو الجسيمات النانوية الفضية. ولكن بالنسبة للجميع ظل التحدي الحقيقي هو القدرة علي دمج هذه المواد في عمليات الإنتاج".



