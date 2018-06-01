اوبر تقرر تصنيع سيارة بدون سائق

انسامد - 1 يونيو / حزيران - مع انتشار خدمات شركة أوبر في العالم العربي و الاعتماد عليه بشكل كبير قررت الشركة صنع سيارة بدون سائق.



اوبر و هي شركة نقل امريكية لها العديد من الجنسيات علي شبكة الانترنت ومقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو وهي من اول المبدرين بعمل تطبيق أوبر للجوال يتيح عمل رحلات داخل المدن وخارجها حيث يتم توجية سائقين أوبر من خلال تطبيق أوبر الذي يستخدم تقنية ال GPS لتنفيذة هذة الرحلات.



واليوم شركة أوبر متوزعة في اكثر من 450 مدينة واكثر من 70 دولة حول العالم ومنذ اطلاق هذة الشركة باتت الشركات الاخري بنقل التطبيق واشارت الية باسم اوبر ايفيكيشن وتقوم شركة أوبر الأمريكية لخدمات السيارات الأجرة بمواصلة انجازاتها واحداث ثورات في عالم السيارات حيث تقوم بصنع سيارة تسير بدون سائقين وهذا في حد ذاتة ثورة في مجال التكنولوجيا وستخلق نزاعات مع سائقين سيارات التاكسي وستقوم السيارة باستخدام تقنية الخرائط للمساعدة في التوجة الي الرحلات المشار اليها من خلال تطبيق اوبر الذكي.



