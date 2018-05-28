توقعات بزيادة مبيعات السيارات في السعودية بسبب قيادة المرأة

انسامد - 28 مايو / ايار - ظهرت توقعات في المملكة العربية السعودية بحدوث ارتفاع في مبيعات السيارات بنسبة تتراوح بين 6 و10% بسبب السماح للنساء بقيادة السيارات حيث يتوقع حدوث نمو في المبيعات في الفترة الأولى للقرار بهذه النسبة المذكورة حسبما أكد رئيس اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية , فيصل أبوشوشة .



ووفقا لموقع شبكة السيارات العربية علي الانترنت، تقوم معارض السيارات في السعودية في الفترة الأخيرة بالاهتمام بالسيارات المناسبة للسيدات من حيث الألوان والكماليات والاختيارات كما تم تقديم عروض وخصومات خاصة لجذب السعوديات لشراء السيارات مع تقديم تسهيلات للتمويل في ضمن عروض رمضانية . وجاءت التوقعات أن المبيعات بعد الزيادة المنتظرة جراء شراء السعوديات للسيارات ستصل بمبيعات المملكة الي 405 ألف سيارة .



وكانت السعودية قد شهدت افتتاح أول معرض نسائي للسيارات في المملكة في جدة في الفترة الأخيرة لعرض السيارات التي تناسب السيدات بصورة أكبر خلال المعرض الذي تلقي الكثير من الزائرات والزوار.



