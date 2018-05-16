سيات ،ملحمة فنية يشارك بها 2000 روبوت

انسامد - 16 مايو / ايار - يبدأ العمل في مصنع السيارات الاسبانية سيات في الخامسة صباحا بورشة الصفائح المعدنية بدخول 1700 عامل و 2000 روبوت الي العمل في انسجام كامل بين العمال و الالات لصنع سيارة جديدة كل دقيقة او بشكل اكثر دقة كل 68 ثانية.



ويؤكد الموقع الرسمي لشركة سيات الاسبانية لصناعة السيارات ان الفنيون والروبوتات يتعاملون مع اكثر من 2300 قطعة غيار يوميا حيث تبرز مهاراتهم في لحام أجزاء مختلفة من جسم السيارة، وتجميع الأبواب والتحقق من هندسة الهيكل من خلال أدوات قياس دقيقة.



اما الروبوتات فهي تؤدي وظائف أكثر تطوراً بشكل متزايد حيث تنقل الأجزاء من مكان إلى آخر أثناء عمليةالإنتاج ، كما أنها قادرة على اللحام و التثبيت ، واستخدام المواد اللاصقة ، و قياس الانحرافات المحتملة بواسطة مستشعرات القياس التي تساعد علي الدقة في الصناعة.



يضم فريق العمل هذاعدة أنواع مختلفة من الرروبوتات حيث يبلغ طول أصغرهاأكثر من متر واحد ، في حين يصل أكبرها إلى ستة أمتار: بعضها برتقالي والبعض الآخر أصفر و بعضها مزود بأجهزة للاستشعار. تعتبر السمة الرئيسية المشتركة في الروبوتات هي أنها خفيفة الوزن ومتعددة الاستخدامات ، ويمكنها استيعاب وزن يصل إلى 700 كيلوغرام مع قبضة ثابتة .



تعمل معظم الروبوتات المستقلة على ستة محاور ، وهي خاصية تمكنها من إجراء مجموعات لا حصر لها من الحركات ، بما في ذلك عموديًا ، أفقيًا على القضبان والاستدارة إلى 720 درجة. عندما يبدأون بالعمل، يمكن لكل روبوت أن يصنع ما يصل إلى 16،000 وحدة لحام كل يوم على اجزاء السيارات الجديدة.



يراقب فريق مكون من 390 شخصا احتياجات الورش ويضمن التشغيل الصحيح للروبوتات من خلال غرفة التحكم.



و في النهاية هذا الفريق المتكامل قادر علي على تجميع سيارة واحدة كل 68 ثانية.



