البرلمان الأوروبى يشيدبإقامة مصنع للسيارات الكهربائيةبمصر

انسامد - 26 فبراير / شباط - التقي رئيس البرلمان الاوروبي أنطونيو تالياني برئيس اتحاد الوطن العربي الأمير جمال النعيمي صاحب مجموعة شركات هولدينج رويال فاملي و نائب رئيس مجلس إدارة الهولدينج الإيطالية لصناعة السيارات الكهربائية روزاريو ساروا وذلك في اليوم العالمي للطاقة والبيئة ورحب رئيس البرلمان الأوروبى بفكرة ومشروع السيارات الكهربائية صديقة البيئة الذي يتبناه الامير جمال النعيمي قائد الثورة الصناعية بالوطن العربي والذى يعمل على إقامة أول مصنع للسيارات الكهربائية بمصر كما التقى الأمير النعيمي العديد من الشخصيات الدبلوماسية وأعضاء البرلمان الاوروبي ورئيس الاتحاد الاوروبي وكذلك وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير أثناء تواجده بالبرلمان الأوروبي و اشاد الوزير عادل الجبير بفكرة , انشاء لوبي عربي بفعاليات المجتمع المدني داخل الاتحاد الأوروبي برئاسة الأمير جمال النعيمي وهو ما يخدم الوطن العربي والأجيال القادمة مثنياً علي مشروع السيارات الكهربائية مشيداً بأهمية الدور الدولي الذي يقوم به رئيس اتحاد الوطن العربي في المحافل الدولية وتمنى الوزير السعودي للأمير النعيمي بالنجاح والتوفيق في نقل الصناعة للوطن العربي قريبا .



وقال صلاح عبد الحميد مستشار اتحاد الوطن العربى للعلاقات الدولية والدبلوماسية لدى البرلمان الأوروبى , إن الاتحاد أرسل خطابات رسمية إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة منذ حوالى شهر , للإعلان عن رغبة الاتحاد فى إقامة أول مصنع للسيارات الكهربائية فى مصر والمطالبة بدعوة رسمية لوفد الاتحاد وخبراء شركات الهولدينج الإيطالية لصناعة السيارات الكهربائية بالقاهرة بهدف البدأ فى إجراءات إقامة المصنع بمصر وضخ استثمارات صناعية تبدأ بخمسة مليار دولار , ومازال الاتحاد ينتظر رد الوزراء حتى الأن بالرغم من العروض العربية الكثيرة المطالبة بإقامة المصنع فى عدد من العواصم العربية , مشددا على تمسك رئيس اتحاد الوطن العربى الأمير النعيمى بإقامة المصنع بمصر.



