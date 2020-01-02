ايطاليا:انفصال اتحاداليخوت المتوسطةوالصغيرةعن وزارةالصناعة

انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - انفصل اتحاد البحري لليخوت المتوسطة و الصغيرة عن وزارة الصناعة و تم قبول الاستقالة من قبل رئيس المؤسسة الايطالية لقنوات التموين البحري جينارو اماتو و التصديق عليها من اكبر مسئول في الجمعية الاحترافية بوزارة الصناعة.



و يرجع سبب الانفصال الي عدم وجود استراتيجية لتقسيم الالتزامات فيما يتعلق مستقبل صناعة اليخوت الايطالية المتوسطة و الصغيرة .



يقول اماتو الذي يمثل 130 عضو من الاتحاد ان السنوات الاخيرة لم تشهد اقبال يذكر علي بناء اليخوت المتوسطة و الصغيرة و التي يتراوح اطوالها ما بين 4 و 18 متر و هذا ما تظهره بيانات القطاع عن اعمال العام الماضى.



و يشير الي ان فكرة ترك الوزارة تاتي انعكاسا لعدم ابدأ اي اهتمام بمستقبل الاتحاد بالاضافة الي فشل كل الجهود المبذولة للتوصل الي اتفاقات و حلول حيث تم تجاهل كل ذلك مما جعل الانفصال امرا حتميا .



