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رفاهيّة - يخوت
ايطاليا:انفصال اتحاداليخوت المتوسطةوالصغيرةعن وزارةالصناعة
    انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - انفصل اتحاد البحري لليخوت المتوسطة و الصغيرة عن وزارة الصناعة و تم قبول الاستقالة من قبل رئيس المؤسسة الايطالية لقنوات التموين البحري جينارو اماتو و التصديق عليها من اكبر مسئول في الجمعية الاحترافية بوزارة الصناعة.

    و يرجع سبب الانفصال الي عدم وجود استراتيجية لتقسيم الالتزامات فيما يتعلق مستقبل صناعة اليخوت الايطالية المتوسطة و الصغيرة .

    يقول اماتو الذي يمثل 130 عضو من الاتحاد ان السنوات الاخيرة لم تشهد اقبال يذكر علي بناء اليخوت المتوسطة و الصغيرة و التي يتراوح اطوالها ما بين 4 و 18 متر و هذا ما تظهره بيانات القطاع عن اعمال العام الماضى.

    و يشير الي ان فكرة ترك الوزارة تاتي انعكاسا لعدم ابدأ اي اهتمام بمستقبل الاتحاد بالاضافة الي فشل كل الجهود المبذولة للتوصل الي اتفاقات و حلول حيث تم تجاهل كل ذلك مما جعل الانفصال امرا حتميا .

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