ايطاليا:انفصال اتحاداليخوت المتوسطةوالصغيرةعن وزارةالصناعة

انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - انفصل اتحاد البحري لليخوت
المتوسطة و الصغيرة عن وزارة الصناعة و تم قبول الاستقالة من قبل
رئيس المؤسسة الايطالية لقنوات التموين البحري جينارو اماتو و
التصديق عليها من اكبر مسئول في الجمعية الاحترافية بوزارة
الصناعة.
و يرجع سبب الانفصال الي عدم وجود استراتيجية لتقسيم الالتزامات
فيما يتعلق مستقبل صناعة اليخوت الايطالية المتوسطة و الصغيرة .
يقول اماتو الذي يمثل 130 عضو من الاتحاد ان السنوات الاخيرة لم
تشهد اقبال يذكر علي بناء اليخوت المتوسطة و الصغيرة و التي يتراوح
اطوالها ما بين 4 و 18 متر و هذا ما تظهره بيانات القطاع عن اعمال
العام الماضى.
و يشير الي ان فكرة ترك الوزارة تاتي انعكاسا لعدم ابدأ اي اهتمام
بمستقبل الاتحاد بالاضافة الي فشل كل الجهود المبذولة للتوصل الي
اتفاقات و حلول حيث تم تجاهل كل ذلك مما جعل الانفصال امرا حتميا .