سان لورينزو تنتج يخت ضخم بطول 62 مترا

انسامد - 15 اكتوبر - تشرين اول - تعمل المؤسسات المالية الايطالية حاليا لاصدار ضمانات قيمتها 42.24 مليون يورو لبناء وتوريد يخت ضخم وفائق السرعة من شركة سان لورينزو يبلغ طوله 62 مترًا و هو موجه ايضا للبيع في الاسواق الخارجية.



تم عرض النموذج الأول لهذا النوع من اليخوت لاول مرة في عام 2015.



يحتوي حوض بناء السفن التابع لشركة سان لورينزو حاليًا على 18 وحدة من اليخوت الضخمة قيد الإنشاء ، منها 3 من طراز 62Steel.



تعتبر سان لورينزو التي تأسست في عام 1958 الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصميم وإنتاج وتوزيع اليخوت خاصة الضخمة التي يزيد طولها عن 30 مترًا.



ينتج الحوض يخوت "مصممة خصيصًا" و بناء علي طلب و مواصفات المشترين ..حيث يعمل بالمجموعة حوالي 450 موظفا وتتعاون مع شبكة من 1500 شركة حرفية مؤهلة .



منذ عام 2005 ، عندما اشترت ماسيمو بيروتي حوض بناء السفن ، شهدت سان لورينزو نمواً ملحوظاً تتعلق بابتكارات المنتجات المستمرة والاستثمارات في الأصول والتكنولوجيا والتصميم ، و تم ادراج العلامة التجارية في فئة اليخوت الفاخرة.



تعتبر سان لورينزو اليوم الشركة الوحيدة التي تمتلك علامة تجارية واحدة في العالم تتنافس في قطاعات مختلفة ، بما في ذلك اليخوت الفائقة التي يتراوح طولها ما بين 24 و 68 مترًا