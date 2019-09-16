Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رفاهيّة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رفاهيّة - يخوت
زيادة حجم مبيعات ازيموت بينيتي الي 900 مليون يورو
    انسامد - 16 سبتمبر - ايلول - اغلقت مجموعة ازيموت بينيتي السنة المالية 2018/19 بإيرادات بلغت 900 مليون يورو ، بزيادة 10٪ مقارنة بالعام السابق (2017/2918) ، وسلمت 260 يخت بحري من مختلف الاشكال ، مما يؤكد تميز الأداء مقارنة بالموسم السابق. يأتي النصف الدقيق للعملاء من الشركة الإيطالية من الأمريكتين (في الولايات المتحدة الأمريكية تعد ازيموت يخت العلامة التجارية الأولى للمبيعات في القطاع الذي يزيد عن 12 مترًا) ، بينما تاتي وروبا بنسبة 29٪ ثم الشرق الأوسط و أفريقيا بنسبة 14 ٪ وآسيا والمحيط الهادي 7 ٪. على وجه الخصوص ، جاءت دفعة قوية من اليخوت الضخمة ، وهي شريحة نمت أكثر من متوسط السوق (16 ٪ مقارنة مع 10 ٪): باعت المجموعة 51 قاربا من هذه الفئة خلال 2018/2019 ، من بما في ذلك 35 تحت العلامة التجارية ازيموت يخت و 16 لبينيتي .

    قدمت ازيموت بينيتي التي تخطط للاستثمار في تطوير منتجات جديدة وزيادة طاقتها الإنتاجية البالغة 115 مليون يورو على مدار الأعوام الثلاثة القادمة كماقدمت العديد من المنتجات الجديدة في مهرجان كان لليخوت (الذي استمر من 10 إلى 15 سبتمبر) .

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    مولد حمار وحشي في روما
    فيديو

    مولد حمار وحشي في روما

    ألبوم الصور