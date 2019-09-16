زيادة حجم مبيعات ازيموت بينيتي الي 900 مليون يورو

انسامد - 16 سبتمبر - ايلول - اغلقت مجموعة ازيموت بينيتي السنة المالية 2018/19 بإيرادات بلغت 900 مليون يورو ، بزيادة 10٪ مقارنة بالعام السابق (2017/2918) ، وسلمت 260 يخت بحري من مختلف الاشكال ، مما يؤكد تميز الأداء مقارنة بالموسم السابق. يأتي النصف الدقيق للعملاء من الشركة الإيطالية من الأمريكتين (في الولايات المتحدة الأمريكية تعد ازيموت يخت العلامة التجارية الأولى للمبيعات في القطاع الذي يزيد عن 12 مترًا) ، بينما تاتي وروبا بنسبة 29٪ ثم الشرق الأوسط و أفريقيا بنسبة 14 ٪ وآسيا والمحيط الهادي 7 ٪. على وجه الخصوص ، جاءت دفعة قوية من اليخوت الضخمة ، وهي شريحة نمت أكثر من متوسط السوق (16 ٪ مقارنة مع 10 ٪): باعت المجموعة 51 قاربا من هذه الفئة خلال 2018/2019 ، من بما في ذلك 35 تحت العلامة التجارية ازيموت يخت و 16 لبينيتي .



قدمت ازيموت بينيتي التي تخطط للاستثمار في تطوير منتجات جديدة وزيادة طاقتها الإنتاجية البالغة 115 مليون يورو على مدار الأعوام الثلاثة القادمة كماقدمت العديد من المنتجات الجديدة في مهرجان كان لليخوت (الذي استمر من 10 إلى 15 سبتمبر) .



