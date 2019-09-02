بينيتي يطلق يخته العملاق الجديد

انسامد - 2 سبتمبر - ايلول - تم إطلاق اليخت العملاق باكشنال من تصميم بينيتي في حوض بناء السفن الايطالي لليخوت ، وهو يخت ضخم يبلغ طوله 47 مترًا بهيكل صلب وألومنيوم.. بمساحة 2.45 متر بحمولة إجمالية تصل الي 500 طن. للمرة الثانية ، بعد أول بنيتي كلاسيكي له ، اختار المالك المكسيكي بينيتي اطلاق اليخت من حوض بناء السفن الايطالي و التي يعتبرها نموذجا معبرا عن البساطة .



و قد قام بتصميم الشكل الخارجي مهندسي بينيتي بينما الديكور الداخلي لليخت هو عمل مشترك من كل من المهندس موريتسيو جوميز دي تودو و قطاع التصميم الداخلي لشركة بينيتي .



و اليخت مصمم لاستيعاب 12 شخص مع 7 افراد طاقم .



يمكن رؤية الجهد المبذول في تصميمه بوضوح على السطح، حيث يتم تقسيم مقصورة القيادة ومنطقة تناول الطعام والصالة الرئيسية بواسطة أبواب زجاجية منزلقة كاملة العرض بدون إطار ، مما يخلق مساحة داخلية وخارجية جيدة التهوية تمنح احساسا ممتعا بالهواء الطلق ووجود اتصال مباشر مع البحر يجعل المساحات تبدو أكبر ويغمرها الضوء الطبيعي. يتم إثراء هذا الشكل وتعزيزه عن طريق اختيار أرضيات من خشب الساج الأسود في المناطق الداخلية والخارجية. تقع المنطقة الليلية للضيوف ، والتي تتألف من كابينتين لكبار الزوار و اثنتين للضيوف ، في الطابق السفلي ، وكذلك أماكن الطاقم. تقع أماكن إقامة القبطان وكابينة كبار الشخصيات الثالثة في الطابق العلوي..كما يقع جناح مالك اليخت الذي تم تصميمه بعد دراسة خاصة علي السطح العلوي في منطقة القوس و هو مكسو بالفسيفساء و هذا يمثل أقصى درجات الأناقة.