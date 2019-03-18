يخت جديد بطول 79 مترا في تحفة فنية رائعة

أنسامد - 18 مارس /آذار - أطلقت شركة CRN اليخت الضخم M/Y 135 الجديد المصنوع بالكامل من الفولاذ والألمنيوم، وذلك في احتفالية خاصة حضرها أكثر من من ألف شخص.



يتميز اليخت الجديد بطوله البالغ 79 مترًا، كما يبلغ عرض اليخت 13.50 مترًا، كما يتميز باشكاله النحيفة التي تتسم بالخطوط الناعمة للبدن، ما يشير إلى نجاح التعاون بين CRN ومهندسي Zuccon Project International التي قامت بتصميم الخطوط الدخلية لليخت وLaura Sessa، التي قامت بتصميم الخطوط الخارجية.



يتألف اليخت من خمسة أسطح يمكنها أن تستوعب 12 ضيفًا في خمس كبائن لكبار الشخصيات وجناح لمالك اليخت، بالإضافة إلى 39 من أفراد الطاقم.



ويعكس بناء اليخت شغف التميز و المهارة الكبيرة لفريق العمل الذي ضم عمالا من اصحاب المهارات العالية و مديري المشاريع والمهندسين المعماريين للمشروع والمصممين الفنيين والحرفيين المتخصصين.



ساهم ما يقرب من 200 شخص بخبرة عميقة واحترافية في تحقيق هذا العمل الفريد.



