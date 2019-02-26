بينيتي ياختس " في معرض دبي الدولي للقوارب الفاخرة"

أنسامد - 26 فبراير / شباط / - تبدأ اليوم النسخة الـ27 من معرض دبي الدولي للقوارب الفاخرة في قناة دبي في جميرا، وستغلق أبوابها في 3 مارس ، وهي واحدة من أرقى المعارض العالمية لليخوت التي اختارها بينيتي ياختس Benetti Yachts لإظهار الطرازات من طراز B.



Now 63 م ، DIAMOND 145 والدولفين 95 ، وفقا لموقع باركي-ماجازين.



ويعتبر معرض دبي الدولي للقوارب الحدث رقم 1 في قطاع الترفيه والتسلية في المنطقة. يحضر هذا الحدث السنوي أكثر من 30،000 زائر من أكثر من 120 دولة لتجربة اليخوت الفاخرة والحرف الترفيهية وسيارات السوبر الرياضية الغريبة والخدمات الفاخرة.



يضم معرض دبي الدولي للقوارب أكثر من 840 عارض من 55 دولة.



