"سي. ار.إن" تعلن بيع يخت كبير من تصميم فاليتشيللي ديساين

انسامد - أنكونا 20 نوفمبر - تشرين الثاني - كشفت شركة سي ار ان
لبناء واصلاح السفن عن إنجازها الجديد بعد نجاحها في بيع يختها رقم
سي ار ان 139 و المصنوع بالكامل من الفولاذ والألمنيوم معا و يبلغ
طوله 70 مترا
وقد تم تطوير المشروع الجديد بالتعاون بين المكتب الفني للشركة
والذي يعمل عن كثب مع مكتب فاليشيلي ديزاين للهندسة المعمارية
والتصميم الإيطالي . وقد قام المهندسان المعماريان أندريا فاليسيلي
وأليساندرو نازاريت بابداع الفكرة وتصميم الخطوط الخارجية لليخت
كذلك الديكورالداخلي الذي يعكس رفاهية كبيرة.
و تم تجهيز هذا اليخت الفاخر بكافة المميزات الوظيفية والتصميمية ،
مما ساعد علي تحقيق توازنًا عامًا ما بين الشكل و الكفاءة الفنية
مع توفير مساحات داخلية وخارجية كافية لاستمتاع العائلة المالكة له
و يسمح لافرادها بممارسة كافة الانشطة بالكامل .
نعود للتأكيد على أسلوب البناء الذي تميز به هذا اليخت من خلال
الخطوط المتدفقة برشاقة ممايضفي على التصميم جمالا و رقي وأناقة
منقطعة النظير.