"سي. ار.إن" تعلن بيع يخت كبير من تصميم فاليتشيللي ديساين

انسامد - أنكونا 20 نوفمبر - تشرين الثاني - كشفت شركة سي ار ان لبناء واصلاح السفن عن إنجازها الجديد بعد نجاحها في بيع يختها رقم سي ار ان 139 و المصنوع بالكامل من الفولاذ والألمنيوم معا و يبلغ طوله 70 مترا وقد تم تطوير المشروع الجديد بالتعاون بين المكتب الفني للشركة والذي يعمل عن كثب مع مكتب فاليشيلي ديزاين للهندسة المعمارية والتصميم الإيطالي . وقد قام المهندسان المعماريان أندريا فاليسيلي وأليساندرو نازاريت بابداع الفكرة وتصميم الخطوط الخارجية لليخت كذلك الديكورالداخلي الذي يعكس رفاهية كبيرة. و تم تجهيز هذا اليخت الفاخر بكافة المميزات الوظيفية والتصميمية ، مما ساعد علي تحقيق توازنًا عامًا ما بين الشكل و الكفاءة الفنية مع توفير مساحات داخلية وخارجية كافية لاستمتاع العائلة المالكة له و يسمح لافرادها بممارسة كافة الانشطة بالكامل .



نعود للتأكيد على أسلوب البناء الذي تميز به هذا اليخت من خلال الخطوط المتدفقة برشاقة ممايضفي على التصميم جمالا و رقي وأناقة منقطعة النظير.



