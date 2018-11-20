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رفاهيّة - يخوت
"سي. ار.إن" تعلن بيع يخت كبير من تصميم فاليتشيللي ديساين
مصنوع من الفولاذ والالمنيوم. 70 مترا من الاناقة الانسيابية
    انسامد - أنكونا 20 نوفمبر - تشرين الثاني - كشفت شركة سي ار ان لبناء واصلاح السفن عن إنجازها الجديد بعد نجاحها في بيع يختها رقم سي ار ان 139 و المصنوع بالكامل من الفولاذ والألمنيوم معا و يبلغ طوله 70 مترا وقد تم تطوير المشروع الجديد بالتعاون بين المكتب الفني للشركة والذي يعمل عن كثب مع مكتب فاليشيلي ديزاين للهندسة المعمارية والتصميم الإيطالي . وقد قام المهندسان المعماريان أندريا فاليسيلي وأليساندرو نازاريت بابداع الفكرة وتصميم الخطوط الخارجية لليخت كذلك الديكورالداخلي الذي يعكس رفاهية كبيرة. و تم تجهيز هذا اليخت الفاخر بكافة المميزات الوظيفية والتصميمية ، مما ساعد علي تحقيق توازنًا عامًا ما بين الشكل و الكفاءة الفنية مع توفير مساحات داخلية وخارجية كافية لاستمتاع العائلة المالكة له و يسمح لافرادها بممارسة كافة الانشطة بالكامل .

    نعود للتأكيد على أسلوب البناء الذي تميز به هذا اليخت من خلال الخطوط المتدفقة برشاقة ممايضفي على التصميم جمالا و رقي وأناقة منقطعة النظير.

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