اليخت الشبح تصميم شركتين ايطالية و هولندية

انسامد - 15 اكتوبر - تشرين الاول - كشفت شركتان أوروبيتان عن تصميم يخت "شبح" فريد من نوعه، حيث لا يمكن أن يراه سوى من يصبح على بعد خمسين مترا منه.



وذكر موقع "MSN" أن اليخت الذي صممته شركتا "فان جيست ديزاين" الهولندية و"فينكانتييري" الإيطالية مغطى بالمرايا من الخارج، ولذلك فهو يعكس لون البحر ولا يستطيع الأشخاص البعيدون أن يرصدوه.



وأضاف الموقع أن شركة هولندية ستتولى صناعة الألواح الزجاجية الخاصة باليخت.



ويتسع اليخت لـ14 ضيفًا و29 من أفراد الطاقم، وطوله 106 أمتار، أما وزنه يبلغ 4200 طن، ويمكنه الاختفاء تمامًا عند النظر إليه من مسافة تزيد عن 50 مترًا.



ويبلغ سعره 264 مليون دولار، أي أنه سيكون واحدا من أغلى عشرة يخوت في العالم.



ومن المقرر أن يتم الانتهاء من صناعة اليخت في غضون ثلاث سنوات ونصف.



