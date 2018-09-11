افتتاح صالون كان لليخوت

انسامد - 11 سبتمبر - ايلول - انطلق اليوم صالون كان لليخوت و يستمر حتي الاحد 16 سبتمبر في مدينة كان الرائعة محاطا بكل مظاهر الفخامة و الاناقة.



و يعد صالون كان الاهم علي الاطلاق في اوروبا والاول في الموسم البحري و يتبعه صالوني جنيف من 20 الي 25 سبتمبر و موناكو من 26 الي 29 سبتمبر .



يجمع صالون كان الذي انطلق للمرة الاولي في عام 1977 رواد صناعة اليخوت في العالم و الذين يعرضون فيه افضل انتاجهم علي مستوي العالم و الذي يتناسب مع هذا الحدث العظيم: حيث يكون العارضون و الزوار علي موعدهم في المينائين الاستثنائيين في الريفيرا الفرنسية.. الميناء القديم و ميناء كانتو.



يعرض في هذين المينائين اكثر من 600 سفينة تتراوح اطوالها ما بين 5 الي 55 متر، بعضها معروض علي سطح الماء و البعض الاخر معروض علي ارصفة الميناء .



من بين ال 600 سفينة هناك 120 مركبة تعرض للمرة الاولي .. و يسمح الصناع للمشترين بالقيام بجولة بحرية لتجربة اجمل و افخم يخوت العالم حتي يتمكنوا من الاختيار فيما بينهم ..ايها يقتنون.