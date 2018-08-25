مهرجان "كان " لليخوت، عالم فخم وأنيق

أنسامد - 25 أغسطس / آب / - منذ عام 1977 ، يقام مهرجان اليخوت كل عام في سبتمبر في خليج كان المتلألئ، في عالم فخم وأنيق، وهو الصالون الأول للموسم البحري ويقام هذا العام من 11 إلى 16 سبتمبر القادم.



يعد مهرجان اليخوت أهم اجتماع بحري على مياه أوروبا ويجمع المشاركين الفاعلين في مجال اليخوت الذين سيكشفون في الافتتاح عن آخر مستجدات عالم اليخوت.



ويجتمع العارضون والزوار في مدينين استثنائيين في الريفيرا الفرنسية:الميناء القديم وميناء كانتو.



في هذين الميناءين ، تعرض أكثر من 600 قارب من 5 إلى 55 متر للمياه والبحر، 120 منها معروضة كعرض أولي عالمي. وتتيح رحلات القوارب التي تعرضها أحواض بناء السفن للمشترين الجدد اختبار أجمل اليخوت في العالم للقيام باختيار مستنير.



في الصورة: "Riva 110 'Dolcevita" الذي يعرض في مهرجان كان لليخوت في فرنسا