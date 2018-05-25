لاتونا، يخت جديد من انتاج فيريتي الايطالية

أنسامد - 25 مايو /آيار - اعلنت مجموعة فيريتي الايطالية المتخصصة في صناعة اليخوت عن اطلاق اليخت الفاخر الجديد لاتونا.



وأطلق اليخت - وهو من انتاج مصنع أنكونا لتصنيع السفن - في شهر فبراير، ويغادر حوض السفن لينطلق في جولة في البحر المتوسط قريبا حيث تتلاطم الامواج بتصميمه الانيق.



ووفقا لبيان مصنع أنكونا ، فإن النمط المتبع في تصميمه والتفاصيل التي تم اضافتها بمهارة تصل إلى أعلى مستوى لها في هذا اليخت الجديد حيث توحي بالحرية والانطلاق .



يتميز يخت لاتونا بخمسة أسطح واسعة طولها 50 مترا وعرضه 8.60m، كما يتمتع اليخت بتوازن مثالي بين الخطوط الأنيقة للبدن والقوس الانسيابي والأجزاء الداخلية الواسعة.



ومع مجموعة من حلول التصميم المبتكرة التي نفذتها ورشة بناء السفن يمكن للمالك وضيوفه الاستمتاع التام بمنظر البحر، ومع النوافذ الواسعة ذات السقف المرتفع ، والشرفة التي يمكن الاستمتاع بها حتى عند الإبحار والشرفة التي يمكن فتحها عندما يكون القارب في المرفأ، تصبح تجربة الابحار غير مسبوقة.



ومن المقرر عرض لاتونا في معرض موناكو لليخوت 2018 .