سفن:"بنيتى"،أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أنسامد - 17 مايو/آيار- خلال معرض بيروت للقوارب 2018 - من 9 إلى 13 مايو، أعلنت مؤسسة "بينتي" و"سيرينا مارين" لبناء السفن عن بدء شراكتهما من أجل تعزيز العلامة التجارية بينيتي في الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر والعراق ولبنان.



يقول مدير عام Benetti Christos Ramnialis: "تعكس هذه الشراكة أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في استراتيجيات Benetti المستقبلية. نستمر في الاستثمار في المنطقة بأفضل المواهب على الأرض والموارد لتوطيد مكانتنا الرائدة".



وبموجب هذه الاتفاقية، تضيف بينيتي علامة بارزة أخرى على شبكتها الدولية الموجودة بالفعل مع مكاتبها المباشرة في فورت لودردال ودبي وهونغ كونغ ولندن. سوف تعمل سيرينا مارين بشكل وثيق مع مكتب الشرق الأوسط في بينيتي في دبي للوصول إلى الأسواق الجديدة وتلبية احتياجات زبائنها ذوي الخبرة والمعرفة.



وفيما يتعلق بالاتفاقية الجديدة، يقول نبيل الجمال ، مدير منطقة الشرق الأوسط في بينيتي: "نحن فخورون جدا بالعمل مع شركة سيرينا مارين. كان من الضروري لنا أن نربط مع شريك استراتيجي ومحترم. نحن واثقون من أن هذه الشراكة ستساعد على تعزيز مكانتنا الريادية الإقليمية، والاستفادة من خبرتها، وشغفها ومعرفتها الواسعة في السوق".



تعتبر شركة Sirina Marine ، التي تتخذ من عمان مقرا لها، شركة رائدة في تقديم خدمات شاملة استثنائية لسوق متخصصة وتلبية احتياجات عملائها الفريدة من نوعها من أجل وضع حلول راقية توفر تجربة متميزة. تقدم سيرينا مارين خدمات النخبة وبيع اليخوت المخصصة ، وإدارة اليخوت ، واستئجار اليخوت للعملاء المميزين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).



يقول أحمد أبو غزالة ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيرينا مارين: "يسرنا أن نمزج بين العاطفة والخبرة من وجهة نظر المالكين مع التراث العظيم لبنيتي ، فنحن نهدف إلى تقديم تجربة متكاملة في أسلوب اليخوت.



وأعلنت سيرينا مارين عن بدء شراكتها من أجل تعزيز العلامة التجارية بينيتي في الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر والعراق ولبنان.

