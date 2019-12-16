اعياد الميلاد: جولات في اقبية الخمور المفتوحة في ايطاليا

انسامد - 16 ديسمبر - كانون الاول - عاد الي الحياة الحدث المسم اقبية الخمور مفتوحة ليلة الميلاد ، وهو الحدث الذي نظمته حركة واين واين التي تضم صغار المنتجين الإيطاليين والكبار.



يقوم 172 مصنعا للنبيذ طوال شهر ديسمبر بتنظيم العروض والتذوق والجولات لاقبية صناعة الخمور المصحوبة بمرشدين وورش العمل والحفلات الموسيقية على ضوء الشموع والأنشطة للأطفال ، مثل البحث عن الكنز بين البراميل وحكايات عيد الميلاد الخيالية تحت الشجرة. .



إنها طريقة للاحتفال وإجراء عمليات شراء لعيد الميلاد والتعرف على المنطقة ومنتجاتها من النبيذ ..و هي يمكن اعتبارها في بعض الحالات انها تقترب من المتاحف الصغيرة والمعارض الفنية المنظمة في الأقبية الفردية... كما انها أيضًا فرصة لاكتشاف الجواهر المعمارية مثل ملكية كاستيل بونو لعائلة لونيللي ، والتي تقع في اعلي كرمة قديمة .



يقع مصنع الخمور الذي صممه في 2012 ارنالدو بومودورو داخل تجويف جبلي بمثابة عمل فني ضخم ومثير منحته اليونسكو حمايتها.



إنه درع - الاسم الآخر للقبو و هو علي شكل ظهر سلحفاة عملاقة من النحاس ، محفورة بالشقوق التي تذكر أخاديد الأرض والأرجل الحمراء ، رمزًا لطول العمر والاتحاد بين السماء والأرض..وهو عمل يتحدى الحدود بين النحت والعمارة ويرحب بالزائرين للقيام بجولات وتذوق بانورامي حقًا.



