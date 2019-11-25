Galleria Vittorio بين خمسة كافيهات الأكثر فخامة

أنسامد - 25 نوفمبر /تشرين الثاني - يوجد كافيه ومطعم المعجنات الإيطالي التاريخي ذو اللون الباستيل داخل جاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني Galleria Vittorio Emanuele II في ميلانو منذ عام 1824 ، والذي صنف من بين خمسة كافيهات ومطاعم الأكثر فخامة والتي يجب على عشاق الرقي ومحبي الرفاهية زيارتها. وقد قامت دار الأزياء الإيطالية برادا Prada بتحديث المطعم وافتتحت أيضا موقعين جديدين له في ميلانو، نظرا لتصميماتها الداخلية المذهلة من طراز الآرت ديكو ، وعروض النوافذ الجذابة والمعجنات التي يجب تذوقه، بجانب أنها مكان رائع للشاي وللقهوة بعد الظهر.



ومن بين أكثر خمسة مطاعم فخامة هناك أيضا Cafe Citron في باريس، ومطعم Oursin في جاليري لافايت في الشانزليه في باريس وكافيه Ralph's Coffee في نيويوك و مطعم وكافيه The Bottega Café في أوساكا الذي يقدم أيضا الأطباق الأيطالية الفاخرة .



