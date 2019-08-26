بيسكيولينو:افكار غير تقليدية للمأكولات البحرية

انسامد - 26 اغسطس - اب - فرض دييجو اسارا صاحب محل بيسكيولينو مبدأه الجديد في صيد الاسماك القائم علي احترام النظام البيئي البحري إلى أقصى حد ممكن. يقول اسارا ربما يبدو الأمر بسيطا و قد لا يستطيع العالم انقاذ كافة أسماك البحر في الصيف ، ولكنه سيجعل قاع البحر أكثر انسجامًا مع أصوله.



يقترح الشيف الاساسي للمحل - الواقع في وسط روما - افكارا غير تقليدية للمأكولات البحرية مؤكدا ان كل منتج له لحظته المناسبة لاستهلاكه خلال السنة .. على وجه الخصوص يعني اتباع موسمية استهلاك الأسماك واحترام أوقات التكاثر ، حتى لا تضطر إلى أن نجد أنفسنا ، في يوم ما ، في عالم به بحر بلا حياة ".



و يؤكد رغم اننا اعتدنا وجود كل انواع الاسماك في كل وقت من السنة لكن في الواقع لكل نوع من الاسماك وقت مفضل لاصطياده يجب احترامه فمثلا اسماك الماكريل ، الباسا ، جيرنارد ، بريم ، سردين ، سمكة العقرب ، سمك التونة فضل اصطيادها حتي شهر يوليو فقط و الامتناع بعد ذلك ، كذلك الرخويات ، ، البوري ، الأخطبوط ، هي من بين الأسماك الموسمية. الحبار .. يفضل استهلاكها في فترات أخرى وكذلك باس البحر والتوربو اما الشتاء فهو الوقت المناسب للمحار.



و ينصح بضرورة التأكد من أن الأنواع التي تشتريها لا يتم اصطيادها بأجهزة لها تأثير قوي على قاع البحر ، أو في المناطق البحرية المحمية أو بأساليب الصيد المحظورة ، وأن المصيد العرضي لا يشمل الأنواع المهددة بالانقراض.

