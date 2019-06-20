لونجينو كاردينالي تقدم شركات جديدة للاطعمة النادرة و الثمينة

انسامد - 20 يونيو - حزيران - قدمت شرة لونجينو اند كاردينالي المتخصصة في استيراد و توزيع الأطعمة عالية الجودة ، اليوم أبطال عرضها للعام الحالي في صالة جدامس 57 بمدينة ميلانو .



أفسحت الشركة المجال أمام مجموعة مختارة من موردي العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم لعرض تارخهم واستعراض منتجاتهم سعيا للوصول للتميز الذي يمثل المهمة الحقيقية لشركة لونجينو اند كاردينالي تتخصص الشركة في الواقع في البحث عن "الأطعمة النادرة والثمينة" لتوجيهها إلى المطاعم والفنادق عالية الجودة و منافذ فن الطهو الأكثر شهرة.



اكتسبت شركة لونجينو شهرتها لكونها واحدة من "رواد صناعة الأغذية" الإيطاليين حيث تقوم بالبحث المستمر عن أفضل المواد الخام التي لا يعرفها الكثيرون ، من أجل توجيه سلوك المستهلك الذي يبحث عن منتجات ممتازة يتم تقديمها في أشكال مبتكرة .



بالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة علي متابعة أخبار الموردين التقليديين مثل بالفيجو و جيرالدو و البين هيربز وتارتوفلانجي و غيرهم ..يمنح العرض قبل كل شيء الفرصة لتقديم أربعة شركاء جدد من الذين يعملون علي اثراء تجربة لونجينو اند كاردينالي في قطاعات منتجات الأسماك واللحوم والحلويات .



الشركة الاولي - تعتبر كلاودي باي كلامز شركة رائدة في مجموعة المحار ذات الذوق الفريد وحجم لا مثيل له ، وتصل إلى 200 جرام لكل وحدة رخوية. على وجه الخصوص ، تجمع الشركة النيوزيلندية أربعة أنواع من المحار البري جميعها من الأنواع الفريدة والمحلية تحصل عليها من منطقة معينة في نيوزيلندا تتميز بالمياه الساحلية البكر.



بعد سنوات من البحث ساعدت القدرة علي الابتكار والتقنيات المتقدمة الشركة علي إتقان طريقة جمع الرخويات والحفاظ على سلامتها . كما أتاحت التقنيات الجديدة جنبًا إلى جنب مع الإدارة المستدامة للتجميع الحصول على شهادة صديق البحر ، وهي اعتراف دولي بالجودة و التميز.



الشركة الثانية - ابتكرت شركة زافيريس تريكالينوس ذات التاريخ الكبير ، أساليب إنتاج اسماك البوري بوتارجا ، حيث قدمت العديد من الابتكارات ، لا سيما في مراحل التمليح والتجفيف وهي المرحلة الأكثر أهمية في عملية التحول لهذا المنتج الفريد كما إن البحث المتقطع عن الكمال قد سمح للشركة بتحقيق نتائج مذهلة معترف بها اليوم في جميع أنحاء العالم: إن سمك البوري لديهم هو منتج غني بالبروتينات والفيتامينات والأحماض الدهنية اوميجا 3 و 6 ويتميز بدرجة أقل من الملوحة و نسيج مخملي يعبر بشكل أفضل عن مذاقه.



الشركة الثالثة - تعتبر الشركة الفرنسية ميارال من أشهر موردي الدواجن في العالم حيث تستخدم الشركة شبكة واسعة من المزارعين في منطقة بريس ويقوم الخبراء بمراقبة جميع مراحل النمو والاختيار باستمرار مع أقصى درجات الاحترام للحيوان والبيئة. هكذا تنتج ثلاثة أنواع من الدواجن ذات الجودة العالية: (الطائر الوحيد في العالم الذي يحمل اسم المنشأ) كما تتعاقد الشركات مع مربي الحيوانات الممتازين ، مع مراقبة أنشطة التربية الخارجية ، ومتابعة التغذية الطبيعية للحيوانات بنسبة 100 ٪ واحترام التقاليد والأرض وسبل العمل فاصبحت دائمًا نقاط القوة في عائلة ميارال الشركة الرابعة - في الإكوادور ، حيث بدأت زراعة الكاكاو منذ أكثر من ألفي عام ، تتبع شركة هاشيندا سان جوزيه دورة إنتاج الشوكولاتة من اول اصولها و حتي خروج المنتج النهائي .



ياتي الكاكاو من مزرعة واحدة في لوس ريوس وتتم معالجته مباشرة في الموقع: في نفس المكان يتم زراعته وحصاده وتخميره وتجفيفه باستخدام التقنيات المتقدمة التي تصل لدرجة الكمال بفضل اكثر من 90 عامًا من الخبرة.



و قد حصل الكاكاو الذي تزرعه هاسيندا سان خوسيه عدة مرات على جائزة بيبا دي اورو في قمة الكاكاو العالمية في عام 2016. هذه الحبوب لها رائحة زهرية و تحتفظ بالحد الأدنى من الحموضة ، وخصائص مثالية تؤهل للحصول عليها شوكولاتة عالية الجودة.



تتميز هاسيندا سان جوزيه بأنها تطبق نموذج أعمال قائم على مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية التي تفوق بكثير المعايير المطلوبة.

