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عيد حب بنكهة شوكولا ارماني الفاخرة
    Armani/Dolci San Valentino 2019

    انسامد - 9 يناير - كانون ثاني - تحتفل دارأرماني / دولسي بعيد الحب بتقديم مجموعة خاصة بالمناسبة مطعمة بمحلول البرالين - اللوز - ذوالمذاق الجديد داخل غلاف من الشوكولاتة الداكنة المزينة بثمار التوت البري و النقوش المصنوعة من كريمة جوز الهند.

    تتضمن العروض صناديق من المعدن تحتوي على سبعة قطع من الشوكولا المحشوة باللوز بالاضافةالي علب بهاأربعة أو تسعة قطع من الشوكولا .

    يتميز التغليف الرومانسي الذي تقدمه الدار باللون الأحمر الفاتح ذو النقوش العاجية .. كما توجد علب معدنية على شكل قلب يربطه شريط من الساتان الاحمر مزدوج الطبقةبالاضافة الي شعار أرماني / دولسي المذهب.

    ستتوفر المجموعة في المتاجر في ميلان وطوكيو وتايوان و علي الموقع الرسمي للدارابتداءً من 18 يناير.

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