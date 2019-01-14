عيد حب بنكهة شوكولا ارماني الفاخرة

انسامد - 9 يناير - كانون ثاني - تحتفل دارأرماني / دولسي بعيد الحب بتقديم مجموعة خاصة بالمناسبة مطعمة بمحلول البرالين - اللوز - ذوالمذاق الجديد داخل غلاف من الشوكولاتة الداكنة المزينة بثمار التوت البري و النقوش المصنوعة من كريمة جوز الهند.



تتضمن العروض صناديق من المعدن تحتوي على سبعة قطع من الشوكولا المحشوة باللوز بالاضافةالي علب بهاأربعة أو تسعة قطع من الشوكولا .



يتميز التغليف الرومانسي الذي تقدمه الدار باللون الأحمر الفاتح ذو النقوش العاجية .. كما توجد علب معدنية على شكل قلب يربطه شريط من الساتان الاحمر مزدوج الطبقةبالاضافة الي شعار أرماني / دولسي المذهب.



ستتوفر المجموعة في المتاجر في ميلان وطوكيو وتايوان و علي الموقع الرسمي للدارابتداءً من 18 يناير.