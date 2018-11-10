تعاون بين "كولديرتي"الإيطالية وقطر

أنسامد - 10 نوفمبر / تشرين الثاني/ - وقعت مؤسسة المزارعين الإيطاليين "كوليرتي" والسلطات القطرية إتفاق تعاون لتعزيز تصدير منتجات الحمية الغذائية المتوسطية بما في ذلك زيت الزيتون البكر الممتاز والأرز والجبن والصلصات والصلصات والعسل، الفواكه والخضروات، الخل البلسمي، خل التفاح والأسماك.



وسيتم تصدير المنتجات الزراعية الإيطالية إلى قطر مع شعار "وقعه مزارعون إيطاليون" وذلك بفضل الاتفاقية الوطيدة مع "مجموعة لولو" ، وهي إحدى سلاسل التوزيع الرئيسية التي تعمل في 31 دولة حول العالم في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط .



وفي قطر على وجه الخصوص، زادت صادرات الأغذية الإيطالية إلى أكثر من أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، حيث تجاوزت 39 مليون يورو في عام 2017.



وتدير "مجموعة لولو" - التي يبلغ حجم أعمالها السنوية 7.4 مليار دولار - مجموعة من الأنشطة الدولية التي تتراوح بين مراكز التسوق، محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى، من الإنتاج إلى التصنيع الغذائي.



