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رفاهيّة - منتجات غذائية
حلويات ارماني دولتشي لكريسماس 2018
    Armani Dolci Natale 2018

    انسامد - 24 اكتوبر - تشرين الاول - بمناسبة احتفالات الكريسماس و راس السنة الميلادية تقدم دار ارماني دولتشي مجموعة خاصة من الحلويات و الشيكولاتة الخاصة بهذه المناسبة مع ابتكار طرق جديدة للتغليف المتميزة.

    المجموعة كاملة متوفرة في جميع فروع ارماني / دولتشي في دبي و ميلانو ونيويورك و طوكيو و تايوان و كوالا لمبور اعتبارا من 16 نوفمبر .

    تعكس هذه المجموعة طعم النكهات الاصلية الخاص بالدار و الذوق الرفيع في الصناعة المتفردة .. تم تغليف الوحدات بالاوراق الحمراء المذهبة بالاضافة للقبعات الحمراء .

    و تقدم الدار كعك البانيتوني و علب تضم تشكيلات من اللوز والشوكولاتة و حلوي ابو فروة الفاخرة و لاستكمال الصورة يوضع شريط ضخم يحمل شعار ارماني /دولسي المذهب علي الاغلفة الخارجية للمنتجات.

    و يعرض الدار البانيتوني بنكهة الكمثري و الشوكولاتة بالشكل التقليدي بوزن كيلو او 100 جرام متوفرة في معلبات صغيرة من المعدن الابيض ..

    المعلومات متوفرة علي الموقع..www.armanidolci.com

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