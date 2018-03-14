إفتتاح مطعم ميلانو "كوفا" في ديي

أنسامد - 14 مارس - يفتتح اليوم مطعم"كوفا"، مطعم ميلانو التاريخي للمعجنات والحلويات لمجموعة"أل في أم أش" الفرنسية بالتعاون مع شركة إعمار العقارية الإمراتية بس جي إس سي، في دبي في التوسعة الجديدة من ميدان "فاشون أفينو" في مول دبي، وذلك وفقا لبيان كوفا.



ويعد مطعم "كوفا دبي" انعكاسا لميلانو التقليدية:أقيم على مساحة 400 متر مربع "أنيق ورفبع " مثل مثيله في شارع مونتينابوليوني في ميلانو، ويتمتع بشرفة خارجية في الهواء الطلق من 100 متر مربع تطل على نافورة دبي،الأوبرا وبرج خليفة، أطول برج في العالم.



وأشار البيان أنه بفضل "اختيارات شديدة التدقيق" في الألوان والمواد والأضواء، يستحضر المطعم" في لمسة معاصرة العبق الأصيل الذي جعل من كوفا مكانا فريدا لم يستطع أحد تقليده لأكثر من 200 سنة".



تتميز التصميمات الداخلية بأرضيات فسيفساء تاريخية ومرايا ذهبية وأرائك مخملية وثريات كريستالية أنيقة وأسطح رخامية إيطالية تقليدية.



وأشار البيان"إستحضر مطعم كوفا لدولة الإمارات العربية المتحدة الحرفية والروح الإيطالية والتميز في خبرتها من خلال عرض منتجات ذات جودة عالية".



وأكد مطعم كوفا أن" قائمة الطعام تشمل على أطباق ميلانو الأصلية مع الإضافات التي ترضي الأذواق الأكثر تطلبا لدولة الإمارات، ومجموعة إختيارت واسعة من الكرواسون والمعجنات الطازجة". كما يمكن شراء الهلام والشوكولاتة واللوز بالفاكهة في عبوات أنيقة مصنوعة يدويا. وبالنسبة لطعام الغداء، تقدم القائمة مجموعة مختارة من المقبلات والسلطات والمعجنات التقليدية الإيطالية مثل المكرونة والريزوتو.



أما شاي بعد الظهر فيقدم مع الأطباق الحلوة والمالحة، بما في ذلك كيكة بانتيوني الشهيرة والتي يتم الحفاظ على وصفتها وطريقة خبزها بعناية فائقة ونقلها من جيل إلى جيل.



يفتح المطعم أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا، ويمكن أيضا تناول العشاء حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع وحتى الساعة الواحدة بعد منتضف الليل في عطلات نهاية الأسبوع.



