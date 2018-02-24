متجر الحلويات الايطالية الشهير كوفا يفتتح في دبي

انسامد - 24 فبراير / شباط - قالت مصادر لانسا إن سلسلة متاجر
الحلويات الايطالية الشهيرة Cova التابعة لمجموعة (Lvmh) تعتزم فتح
فرع لها فى دبي.
وكانت سلسلة متاجر الحلويات Cova قد احتفلت العام الماضي بالمئوية
الثانية لها.
وكان من المقرر ان يتم افتتاح فرع COVA في دبي في شهر فبراير الا
انه تم تأجيل الافتتاح الي الاول من شهر مارس، حيث تفتتح COVA -
الي جانب عدد من المتاجر الاخري- فى مول دبي.
وتتمتع سلسلة متاجر COVA للحلويات بشهرة واسعة فى كافة انحاء
العالم نظرا لتميزها بالطابع الايطالي ومهارة الايدي العاملة
وتقديمها منتجات ذات جودة عالية.
ويقع متجر COVA للحلويات فى واحد من اكثر اماكن المدينة تميزا
بشرفته التي تطل علي نافورة دبي والاوبرا وبرج الخليفة الذي يعد
اطول برج فى العالم.
ومع تشكيلة منتقاة من الألوان والمواد والأضواء، سوف يتميز متجر
COVA بأسلوب عصري فريد، وسوف تكون الأرضية من الفسيفساء التاريخية،
كما يتميز المطعم ايضا بالمرايا المذهبة، والأرائك المخملية،
والثريات الكريستال الأنيقة وطاولة من الرخام الايطالي التقليدي.