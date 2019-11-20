أوتوموبيلي بينينفارينا تحدد رؤية السيارات الكهربائية الفاخرة

أنسامد - 20 نوفمبر /تشرين الثاني - حددت شركة تصميم السيارات
الإيطالية أوتوموبيلي بينينفارينا Automobili Pininfarina خطة
لأخذ زمام المبادرة في سوق السيارات السريعة الفائقة للغاية ،
وربما المربحة بنفس القدر ، حيث تستعد لإطلاق نسختها الخاصة بكلفة
ملايين الدولارات ، والتي تعمل بالكهرباء في نهاية عام 2020.
على عكس السيارات الرياضية الكهربائية عالية الأداء مثل Battista ،
التي تم تقديمها لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 2019 في مارس ،
ستركز Pininfarina على شريحة جديدة تسميها "سيارات المرافق
الفخمة".
لم تصدر Pininfarina أي تلميحات حول الشكل الذي قد تبدو عليه ، أو
ما إذا كانت ستكون قادرة على سرعات تزيد عن 200 كم / ساعة بالإضافة
إلى السرعة النموذجية للركاب الضخم ، لكننا نتخيل أنها مستوحاة من
K350 الكهربائية بالكامل في معرض بكين للسيارات في أبريل 2018
انضمت الشركة الإيطالية إلى شركة Bosch العملاقة للهندسة
والتكنولوجيا وشركة قطع غيار السيارات Benteler ، لتطوير منصة
جديدة للسيارات الكهربائية التي تخطط لاستخدامها في تطوير "سيارتي
سيارات فخمة"