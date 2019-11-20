أوتوموبيلي بينينفارينا تحدد رؤية السيارات الكهربائية الفاخرة

أنسامد - 20 نوفمبر /تشرين الثاني - حددت شركة تصميم السيارات الإيطالية أوتوموبيلي بينينفارينا Automobili Pininfarina خطة لأخذ زمام المبادرة في سوق السيارات السريعة الفائقة للغاية ، وربما المربحة بنفس القدر ، حيث تستعد لإطلاق نسختها الخاصة بكلفة ملايين الدولارات ، والتي تعمل بالكهرباء في نهاية عام 2020.



على عكس السيارات الرياضية الكهربائية عالية الأداء مثل Battista ، التي تم تقديمها لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 2019 في مارس ، ستركز Pininfarina على شريحة جديدة تسميها "سيارات المرافق الفخمة".



لم تصدر Pininfarina أي تلميحات حول الشكل الذي قد تبدو عليه ، أو ما إذا كانت ستكون قادرة على سرعات تزيد عن 200 كم / ساعة بالإضافة إلى السرعة النموذجية للركاب الضخم ، لكننا نتخيل أنها مستوحاة من K350 الكهربائية بالكامل في معرض بكين للسيارات في أبريل 2018 انضمت الشركة الإيطالية إلى شركة Bosch العملاقة للهندسة والتكنولوجيا وشركة قطع غيار السيارات Benteler ، لتطوير منصة جديدة للسيارات الكهربائية التي تخطط لاستخدامها في تطوير "سيارتي سيارات فخمة"