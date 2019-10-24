بوبيو.. جوهرة من العصور الوسطى تتوج بأجمل قرى إيطاليا

أنسامد - 24 أكتوبر /تشرين الأول - بوبيو أو Bobbio، وجهة سياحية ساحرة تأخذك في رحلة حقيقية عبر الزمن، التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى.



توجت القرية هذا العام بلقب أجمل قرى إيطاليا، حيث تقع في مقاطعة بياتشنزا في إقليم إميليا رومانيا شمالي البلاد، يبلغ عدد سكانها 3500 نسمة فقط، بحسب موقع "siviaggia" الإيطالي.



يرجع تاريخ هذه القرية إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث كانت المنطقة مأهولة بالسكان، لكنها أصبحت مركزاً مهماً منذ بداية الاستعمار الروماني، عندما بني جسرها الشهير لتصبح في أوائل العصور الوسطى واحدة من أهم مراكز الرهبنة الغربية.



بومبيو عبارة عن جوهرة على نهر تريبيا Trebbia تملك العديد من مناطق الجذب السياحية الرائعة، تجعلك تقع في حبها من جمال شوارعها المرصوفة بالحصى ومبانيها المبنية من الطوب وأروقتها التي جددت حديثا في ساحة الدومو Duomo.



وتتميز القرية بالكثير من الأماكن والمعالم التاريخية، لكن رمزها الحقيقي هو الجسر القديم الشهير، الذي يطلق عليه اسم جوبو أو ديل ديافولو، المبني لأول مرة عام 1196 ثم دمرته فيضانات النهر وأعيد بناؤه عدة مرات بعد ذلك، والذي يبلغ طوله 280 مترا وله 11 قوسا أو رواقا غير متساو.



