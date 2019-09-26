أنسامد - 26 سبتمبر /أيلول - اجمل المناطق السياحية في ايطاليا تجذب المسافرين كافة، مهما اختلفت متطباتهم وتطلعاتهم من الزيارة إلى مسقط رأس الإمبراطورية الرومانية، وزمن عصر النهضة، حيث تعرف إيطاليا بغناها بروائع الفن والعمارة.



فلورنسا فلورنسا تحاكي متحفا فنيا ضخما في الهواء الطلق.لفلورنسا، عاصمة إقليم توسكانا في إيطاليا، مكانة مرموقة عالميا بسبب آثار عصر النهضة الواضحة فيها. كانت فلورنسا مركزا هامّا للتجارة في العصور الوسطى، وهي أنشأت حركة النهضة الإيطاليّة. يعود الفضل لفلورنسا أيضا في نشر العديد من الفنانين والمخترعين والكتاب والعلماء والمستكشفين، بالإضافة إلى اختراع الأوبرا وعملة الفلورين التي انتزعت أوروبا من العصور المظلمة.



ميلانو تقع ميلانو في لومباردي بشمال إيطاليا، وهي عاصمة الموضة والمال في البلاد. إنَّها مدينة متطوّرة، ووافرة في مراكز التسوق المثيرة لإعجاب السائحين، فهي موطن لمصمِّمين عالميين ودور أزياء عريقة.



كما تجذب المؤسّسات الثقافيّة في المدينة السائحين منذ قرون. تشمل أماكن الجذب السياحي في ميلانو الصروح الدينية (دومو ولا سكالا) ولوحة العشاء الأخير الشهيرة لليوناردو دافنشي... ولا عجب أن تكون ميلانو ثالث أكبر مدينة في إيطاليا، بعد روما والبندقية.



فيرونا فيرونا تعج بالأطلال الرومانية والمباني من الطراز القوطي.تلقّب فيرونا بـ"مدينة للعشاق"، إذ هي عنوان المنزل الذي ولدت فيه جولييت التي ألهمت رائعة "روميو وجولييت". تشتمل الوجهات السياحية في فيرونا: صروح الدين المهيبة، والقصر، والقلاع، والجسر الروماني القديم، وواحدة من أروع حدائق النهضة الإيطاليّة. تعج هذه المدينة الإيطالية الشمالية بالأطلال الرومانية والمباني من الطراز القوطي.



نابولي مع تاريخ يمتد إلى العصر البرونزي، تعدّ نابولي من الأماكن الأكثر قدما المأهولة بالسكان على وجه الأرض. وهي تفخر بحضن مدينة قديمة مميزة، وصروح دينيَّة بالجملة. هناك الكثير من مناطق الجذب السياحي الثقافية في نابولي، وغالبا ما تكون مخبأة خلف الضوضاء، علما بأن نابولي تعد ثالث أكبر مدينة في إيطاليا. وتقع حول خليج نابولي الجذاب، تحت ظلال جبل فيزوف، وتقدِّم للزائرين تجربة سفر غنيَّة وإيطاليَّة أصيلة.



