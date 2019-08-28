Casali di Casole فيلات فاخرة في قلب الريف التسوكاني

أنسامد - 28 أغسطس /آب - قامت شركة Timbers Resorts ، المطور الرائد في مجال الإسكان الفاخرة في جميع أنحاء العالم، بتقديم مشروغ Casali di Casole ، وهي عبارة عن مجموعة من 31 فيلا ومزرعة تم تجديدها بالكامل وجاهزة للسكن.



في عام 2018، انتقلت إدارة Castello di Casole ، الفندق الموجود ، إلى Belmond وتمت إعادة تسمية الفيلات والمنازل باسم Casali di Casole.



وتم تضمين مساكن Casali di Casole في Timbers' Private Residence Club, نادي الإقامة الحصري الخاص بـ Timbers Resort ، وهي متاحة للملكية الكاملة والجزئية وكذلك الإيجارات الفاخرة. تقع هذه المنطقة على بعد 45 دقيقة جنوب غرب فلورنسا في عقار تاريخي تبلغ مساحته 4200 فدان ، ويوفر كل عقار للمالكين والضيوف عزلة في سكن خاص مع وسائل الراحة الفخمة والخدمة الاستثنائية التي تشتهر Timbers Resort بها.



