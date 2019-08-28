Casali di Casole فيلات فاخرة في قلب الريف التسوكاني

أنسامد - 28 أغسطس /آب - قامت شركة Timbers Resorts ، المطور
الرائد في مجال الإسكان الفاخرة في جميع أنحاء العالم، بتقديم
مشروغ Casali di Casole ، وهي عبارة عن مجموعة من 31 فيلا ومزرعة
تم تجديدها بالكامل وجاهزة للسكن.
في عام 2018، انتقلت إدارة Castello di Casole ، الفندق الموجود ،
إلى Belmond وتمت إعادة تسمية الفيلات والمنازل باسم Casali di
Casole.
وتم تضمين مساكن Casali di Casole في Timbers' Private Residence
Club, نادي الإقامة الحصري الخاص بـ Timbers Resort ، وهي متاحة
للملكية الكاملة والجزئية وكذلك الإيجارات الفاخرة.
تقع هذه المنطقة على بعد 45 دقيقة جنوب غرب فلورنسا في عقار تاريخي
تبلغ مساحته 4200 فدان ، ويوفر كل عقار للمالكين والضيوف عزلة في
سكن خاص مع وسائل الراحة الفخمة والخدمة الاستثنائية التي تشتهر
Timbers Resort بها.