دوناتيلا فيرساتشي تشتري فيلا موندادوري

انسامد - 6 اغسطس - اب - اشترت مصممة الأزياء الإيطالية دوناتيلا فرساتشي فيلا موندادورى أحد أجمل الدارات على بحيرة ماجوري في إيطاليا بخمسة ملايين يورو تقريبا، بحسب ما أعلنت شركة الوساطة العقارية.



فيلا موندادوري كانت ملكا لعائلة موندادوري صاحبة مجموعة نشر تحمل الاسم نفسهوقد اشترتها في عشرينيات القرن الماضي، واستضافت هذه الدارة الكثير من المشاهير من بينهم والت ديزني وتوماس مان وجورح سيمونون الذين تركوا تواقيعهم على الجدار فوق المدفأة.



وتمتد على 1400 متر مربع وتقع مباشرة على البحيرة في شمال إيطاليا ولها حديقة كبيرة مع حوض سباحة وحوالى 50 قاعة من بينها 20 غرفة نوم و12 حماما.



وباعت عائلة فرساتشي دار الأزياء إلى مجموعة مايكل كورس الأميركية في مقابل 2,1 مليار دولار في سبتمبر الماضي.



لكن دوناتيلا فرساتشي بقيت المديرة الفنية للدار التي أسسها العام 1978 شقيقاها جاني وسانتو. وهي مساهمة أيضا في «كابري هولدينغز ليمتد» الاسم الجديد لشركة مايكل كورس القابضة. واستثمرت عائلة فرساتشي 150 مليون يورو من قيمة صفقة البيع في هذه الشركة القابضة.



