بولغاري ، علامة تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية

أنسامد - 14 مارس / آذار - نجحت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة بولغاري في استخدام سماتها الرئيسية لتصبح واحدة من أولى علامات فاين واتش لبناء حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي ، دون المساس بأصولها الرومانية.



كانت بولغاري أول علامة تجارية لـ Fine Watch تروج لحملة "شاهد الآن ، اشتر الآن"، وقد تم إطلاق الحملة في مارس 2017 على WeChat ، وقد وثقت الحملة معرض Baselwur للساعات والمجوهرات ، وحضره زعيم الرأي الرئيسي الصيني كريس وو ، الذي ارتدى أحدث ساعات Octo Finissimo Automatic ، والرئيس التنفيذي جان كريستوف بابين.



كانت العلامة التجارية الإيطالية أيضا واحدة من أوائل الشركات التي استخدمت المؤثرين للترويج لخدمة التسوق متعددة القنوات ، من التسوق عبر الإنترنت والدردشة المباشرة إلى التسليم.



في الختام ، جعلت بولغاري نفسها معروفة عبر الإنترنت بفضل بعض الحيل اللغوية الذكية المستوحاة من جذورها الرومانية.



لقد كان أيضا أمرا بارعا تقديم تجارب حقيقية من خلال فنادقها بولغاري التي توفر مساحة لعرض عالم العلامة التجارية بما يتجاوز أيضا حدود العصر الرقمي.



