بوجاتي تبيع سيارتها الجديدة بأكثر من 11 مليون دولار

انسامد - 7 مارس - اذار - شفت شركة بوغاتي الفرنسية لصناعة السيارات الفاخرة عن سيارة جديدة هي الأغلى في العالم، وقالت إنها بيعت لمشتر لم يكشف عن اسمه، بحوالي 11 مليون دولار قبل إضافة الضرائب.



ولم تكشف الشركة عن السعر الحقيقي للسيارة، لكن يعتقد أنه تجاوز الرقم المسجل في السابق، وهو ما بين 8 و9 ملايين جنيه استرليني، دفعت لسيارة رولز رويس - سويبتايل.



وقد صنعت السيارة، التي تفوق قوة محركها، محرك سيارة فورد فيستا 20 مرة، احتفالا بالعيد 110 على إنشاء شركة بوغاتي.



ويعتقد أن فيرديناند بيتش، حفيد مؤسس شركة بورش، هو الذي اشترى السيارة الجديدة.



وكان بيتش الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكسفاغن، التي تمتلك بوغاتي. وعرف عنه خلال فترة عمله دعمه للمشروعات الباهظة التكلفة في الشركة.



