ثلاثة أماكن رائعة غير معروفة في إيطاليا لعام 2019

أنسامد - 5 مارس /آذار/ - تحوي إيطاليا العديد من الأماكن الرائعة التي يمكن زيارتها، من بينها أماكن رائعة غير مقيدة وغير معروفة.



إذا كنت ترغب في الحصول على بعض الخيارات التي لا يمكن التنبؤ بها لقضاء عطلة لا تنسى، اسأل المحترفين.وهنا يتحدث دومينيك بترينو ، مدير تطوير الأعمال في شركة Select Italy ، وهي شركة سفر متخصصة في مسارات الرحلات المتخصصة، عن ثلاث وجهات غير مألوفة تقدم أنواع الجذب التي يبحث عنها المسافرون في أجزاء أخرى (غالبا ما تكون أكثر ازدحاما) في إيطاليا. ، مثل وجهة ساحلية ريفية خلابة (بونزا) PONZA ؛ مدينة غنية ومليئة بالتاريخ (نابولي) NAPLES ؛ والمنطقة التي يسافرن إليها قليلا مع روعة ريفها البكر (أبروزو) ABRUZZO.



يقول بيترينو عن PONZA الجزيرة الشاعرية الواقعة بين روما ونابولي في البحر التيراني: "كل الرومانيين يذهبون إلى بونزا". وعلى الرغم من أنه ليس سرا على وجه التحديد، إلا أن فيلني صور فيلمه "ساتيريكون" (Satyricon) والمشاهير من "صوفيا لورين" (Sophia Loren) إلى ريهانا التي قضيت عطلة هنا. ليس لدى بونزا مكانة عالية في جزر إيطالية أخرى مثل كابري وسردينيا (على الرغم من أنها قد تزدحم في أشهر الصيف القصوى) ، لكنه يوصي الجزيرة للمسافرين الذين يحبون أن يكونوا مغامرين ولديهم الوقت لاستكشاف وجهات إيطالية أقل تقليدية.



ويقول بترينو عن NAPLES: "إنها المدينة الأكثر روعة في إيطاليا مع الكثير لتقدمه. على الرغم من الثروات الثقافية الشاسعة - الكنائس التاريخية والقلاع والقصور والمتاحف المليئة بالأعمال الفنية من خلال قائمة طويلة من الفنانين المشهورين - لم تكن نابولي أولوية لكثير من المسافرين، على الرغم من أن الاهتمام بالمدينة قد ارتفع في السنوات القليلة الماضية بفضل روايات إلينا فيرانت الشهيرة.



يقول بترينو: "إن أبروزو ABRUZZO هي منطقة رائعة لا يعرفها سوى القليل". ولكن مع تزايد أعداد الزوار الذين يبحثون عن تجارب حقيقية ووجهات غير مزدحمة يمكن أن توفرها لهم، قد تكون ابروزو في طريقها للازدهار. فلديها الكثير لتقدمه - ساحل البحر الأدرياتيكي الرملي، والمنتجعات الجبلية، والمناظر الطبيعية المدهشة، والبرغي الجميلة ، أو القرى، والطبخ الأصلي والريفي والنبيذ الجيد والجبن. أضف إلى هذا الموقع المناسب - المنطقة في وسط إيطاليا وعلى مسافة قيادة معقولة من روما (يستغرق حوالي ساعتين إلى ساعتين ونصف للوصول إلى مدينة بسكارا الساحلية)