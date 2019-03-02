إيطاليا وفرنسا وأمريكا..في أعلى قائمة وجهات الربيع الفاخرة

أنسامد - 2 مارس / آذار / - تعتبر إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة أكثر الوجهات الفاخرة المفضلة لرحلات الربيع، وذلك وفقا لفيرتيوزو Virtuoso، وهي أحدي وكالات السفر المتخصصة في رحلات السفر الفاخرة والتجارية.



وفي بيان صحفي ، قالت فيرتيوزو قد أنهى كل من المملكة المتحدة ونيوزيلندا المراكز الخمسة الأولى على قائمة Virtuoso ، يليهما كل من إسرائيل واليابان وأستراليا وإسبانيا والصين ، حيث احتلت المراكز العشرة الأولى.



تأتي التصنيفات قائمة Virtuoso من خلال فحص الحجوزات العالمية في شهري مارس وأبريل.



وقالت وكالة السفر فيرتيوزو Virtuoso في تحليلها للبيانات، أن أوروبا - الوجهة المرغوب بها دائما - تحتل أربعة مواقع على القائمة، إيطاليا وفرنسا تحظيان بشعبية على مدار العام. كما يمكن أيضا للمسافرين الأمريكيين الإستفادة من سعر صرف موات مقابل اليورو والباوند، ويعتبر موسم الربيع مثالي للاستمتاع بالقارة بعيدا عن إزدحام الصيف.



