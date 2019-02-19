المعرض الدولي للموبيليات يهدي دورته لدافنشي

انسامد - 19 فبراير - شباط - ينظم في ميلانو في الفترة من 9 الي 14 ابريل القادم الدورة 58 للمعرض الدولي للموبيليات في صالون عرض ميلانو و يهدي دورته لليوناردو دافنشي اما موسيقي الافتتاح فستكون من بقيادة ريكاردو شايلي .



و بعد العرض الكبير المقدم في 2018 يوجه الصالون كافة طاقته لجذب سكان ميلانو في الاساس بناء علي القدرة الخلاقة للشبكة الصناعية ..ويؤكد كلاوديو لوتي رئيس الصالون انه من المهم الاستفادة من جاذبية المعرض الذي يوفر لضيوفه ليس فقط منتجات كثيرة و لكن ايضا يسمح باقامة علاقات دولية و فرص كثيرة للتفكير في العلاقة بين الابداع و المؤسسات.



ويفتتح الصالون هذا العام كونشيرتو ضخم لريكاردو شايلي الذي سيقود الافتتاح باوبرا سميراميد و الميلودراما جوجليلمو تل لجيواكينو روسيني .



فيما يتعلق بالمعروضات لدورة 2018 فقد كانت مؤشرات السوق الداخلية كلها ايجابية مع زيادة الانتاج بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بسنة 2017 بالاضافة الي الصادرات التي احتفظت بمؤشر ايجابي حيث ان الشركات الايطالية المشهورة قد استحوذت علي الجزء الرئيس من السوق.



و يتميز الصالون هذا العام بمشاركة 550 عارض .