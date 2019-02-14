لامبورجيني سوبر تروفيو الشرق الأوسط ينطلق على حلبة دبي

انسامد - 14 فبراير - شباط - خمس سباقات منفصلة ستنطلق في "دبي أوتودروم" من "الاتحاد العقارية" يومي 15 و16 فبراير (شباط)، حيث تفتح الوجهة الأولى لعشاق السباقات في الإمارات أبوابها لاستقبال سباق لامبورجيني سوبر تروفيو الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وسوف يتميز الحدث الذي يقام على مدى يومين بسباق لامبورجيني سوبر تروفيو الشرق الأوسط، الذي سيشهد مشاركة إصدارات مطابقة تماماً من سيارة السباق لامبورجيني هوراكان- 20 سيارة - كما يؤكد بيان الشركة حيث سيتنافس السائقون في ثلاثة سباقات موزعة على أربعة فئات، هي برو، وبرو أماتشور، وأماتشور، ولامبورغيني كوب.



وتعد بطولة الإمارات للفورمولا 4 سلسلة التدريب الرائدة للسائقين الذين يطمحون لأن يشاركوا يوماً ما في سباقات الفورمولا 1. وتحظى هذه البطولة باعتماد الاتحاد الدولي للسيارات ورعاية نادي الإمارات للسيارات والسياحة.



وتعد بطولة الإمارات تورينغ كار من أهم السباقات ضمن رزنامة الأنشطة السنوية منذ عام 2008، حيث تشارك فيها سيارات يستخدمها الناس في حياتهم اليومية و تتيح بطولة كليو كوب التي تشهد تنافساً شديداً للفائزين فرصة المشاركة في سباق كليو كوب فرنسا التي تنظمها شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات.

