رفاهية إكسسوارات الشتاء بالفرو والألوان والتطريز

أنسامد - 17 ديسمبر/ كانون الأول/ - الإكسسوارات جزء لا يتجزأ من مظهرنا اليومى فكلنا نحب أن نظهر بشكل أنيق، ولكن خلال ظروف الطقس القاسية والطقس البارد يفضل الكثيرون الدفء على الرفاهية والأناقة، إلا أن بعض الإكسسوارات يمكنها أن تساعدنا على تحقيق المعادلة الصعبة والاستمتاع بالدفء والرفاهية والأناقة معًا، حيث قدمت العديد من علامات الأزياء العالمية قطع إكسسوارات لا غنى عنها فى الشتاء تمنحك الدفء والأناقة معًا. بألوان جريئة وخامات ناعمة.. أجمل الإكسسوارات للأيام الباردة وفقًا لمجلة "image" الأيرلندية فإن هناك العديد من الإكسسوارات الملونة بخامات فاخرة وناعمة تجعل الملابس الشتوية أكثر أناقة كما تتمتع أيضا بالراحة والرفاهية المطلوبة.



وبين الإكسسوارات التى رشحتها المجلة قبعة الفهد ذات المظهر الدافئ الأنيق على الرأس بألوان عديدة متناسقة والابتعاد عن اللون الواحد.



ما أننا لا نستطيع الاستغناء عن الأوشحة فى الطقس البارد، لذا رشحت أوشحة باللون البنفسجى الداكن من الفرو الصناعى التى تضفى على إطلالتك الكثير من الأنوثة والرقة والنعومة مع الفخامة. والأوشحة من الصوف لإطلالة عصرية. كما أننا لا نستطيع الاستغناء عن الأوشحة فى الطقس البارد، لذا رشحت أوشحة باللون البنفسجى الداكن من الفرو الصناعى التى تضفى على إطلالتك الكثير من الأنوثة والرقة والنعومة مع الفخامة.



