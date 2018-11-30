مشروع "ووترباي ريزيدنس" البحرين،أناقة ورفاهية روبرتو كافالي

أنسامد - 30 نوفمبر /تشرين الثاني/ - سيكون مشروع ووترباي ريزيدنس باي ل RobertoCavalli مشروع التطوير الفاخر القادم في خليج البحرين وذلك بالشراكة مع شركة بن فقيه للإستثمار العقاري إس بي سي. وسيتميز الفندق بتصميمات داخلية إيطالية مميزة، مما يضفي جوا من الأناقة والرفاهية إلى جانب خيارات التصميم الداخلي الفاخرة ل RobertoCavalli.



وكانت دار الأزياء العالمية "روبرتو كافالي" قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقية شراكة دولية مع شركة "داماك العقارية".



وبموجب هذه الاتفاقية، تم إطلاق أول فندق من سلسلة فنادق "أيكون"، والذي يحمل لمسات الديكورات الداخلية الأنيقة من تصميم الدار، وليجمع بذلك بين فخامة تصاميم "روبرتو كافالي" ونموذج الرفاهية الفاخر الذي تتبناه "داماك العقارية" في عقاراتها بدبي.