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فيراري بورتوفينو 2018 " سيارة "رودستر" سياحية رياضية"

    أنسامد - 17 أكتوبر / تشرين الأول / - حلت "فيراري بورتوفينو 2018 " مكان "كاليفورنيا تي"، ما يعني أنّها سيارة "رودستر" سياحية رياضية فئة "جي تي"، مزودة بسقف صلب قابل للطي وبمقصورة من 4 مقاعد وفق توزيع 2+2.

    وهذا الطراز الجديد هو الأرخص ضمن سيارات فيراري والأقل قوة، مع أنه يمثل "سوبركار" قادرة على التسارع بشكل ممتاز وعلى الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 320 كلم/س بفضل محرك يولد 600 حصان وهيكل خفيف ومتوازن. وتستهدف سيارة فيراري الجديدة المتطورة جيلا جديدا من الزبائن في ظل آمال عالية. https://bit.ly/2Oxabhw

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