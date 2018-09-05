أكثر مولات العالم رفاهية.. بينهم 3 عربية

قد تغير نمط حياة البشرية إلى أكثر مما يمكن تخيله منذ آلاف السنين. الآن الناس يستخدمون المال والذهب والتكنولوجيا لقيادة نمط الحياة الفاخر والمريح، لقد تغير كل شيء في قطاع الرفاهية. فبات الأثرياء باحثين عن المتعة في كل بلاد العالم وبات السفر أسهل ما يمكن أن يقوموا به.



من هنا وجدنا زيادة حادة في عدد مراكز التسوق الفاخرة حول العالم.



وقلة منها نجحت أن تكون في القمة وأن تعبر عن مستوى رفاهية استثنائي فما هي أفخم مراكز التسوق حول العالم؟ دبي مول هو أكبر مركز تسوق في العالم حيث يضم 1200 متجر فاخر.



ويبلغ حجم هذا المركز التجاري الأكبر 5400000 قدم مربع، ولديه تاريخ حافل في كونه أكثر مراكز التسوق في العالم إقبالا،والتي يزورها أكثر من 80 مليون زائر سنويًا.



تأخر افتتاح هذا المركز التجاري الفخم عدة مرات وافتتح أخيرًا في 8 مايو 2009 مع سعة سيارات تزيد عن 14000سيارة في موقفه الخاص.



ومن المعروف أيضًا أنه مول دبي الشهير يضم أكثر العلامات التجارية الفاخرة في العالم مثل كانالي ، وروليكس ، وريفولي ، وفكتوريا سيكرت وغيرها الكثير.



ويأتي مركز التسوق الأفخم الثاني في دبي هو الأخر لكنه هو المول المركزي بدولة الإمارات، وتم تلقيب مول الإمارات في دبي كمركز التسوق الأول والرائد في العالم في جوائز السفر العالمية في لندن عام 2005.



هذا هو أول مركز تسوق في الشرق الأوسط يضم منتجع داخلي للتزلج ومنتزه ثلجي يعرف باسم سكي دبي، يضم مركز التسوق الفاخر أكثر من 700 متجر في مبنى من 4 طوابق. في عام 2013 ، أعلن المركز التجاري عن مشروع إعادة تطوير متعدد المراحل قيمته مليار درهم وفي عام 2012 ، احتل المركز التجاري المرتبة السابعة لكونه مركز التسوق الأكثر إنتاجية في العالم. يضم المركز أيضًا فندقًا من فئة الخمس نجوم.



واحدة من أقدم مراكز التسوق في العالم. و يضم مجموعة من المحلات التجارية الفاخرة وتجار التجزئة للمجوهرات ومنتجات الأزياء وأفخم علامات الأزياء الراقية.



تم بناء هذا المعمار التاريخي في الفترة بين عامي 1865 و 1877.



ويتكون المركز من أربعة طوابق مليئة بالمحلات الفاخرة والبارات والمقاهي. وقد ألهمت استخدام مصطلح "galleria" للعديد من مراكز التسوق والمراكز التجارية الأخرى في جميع أنحاء العالم.



فيلاجيو مول في الدوحة الواقع بدولة قطر هو مركز تجاري فاخر افتتح في عام 2006. يضم المركز التجاري بعض من أفضل العلامات التجارية الفاخرة والمتاجر الفاخرة مع ديكورات داخلية فاخرة ومصممة على الطريقة الإيطالية.



يحتوي المركز التجاري أيضًا على متنزه ترفيهي داخلي يُعرف باسم منتزه غوندولانيا الترفيهي. يضم المنتزه الترفيهي الداخلي غوندولانيا متعة التزلج بجانب، حلبتي هوكي الجليد وهي موطن دوري هوكي الجليد القطري ودوري كأس الصحراء الإقليمي، كما يحتوي المركز أيضا على مرفق ركوب القارب في الداخل.



مول أوف أمريكا هو أكبر مركز تسوق في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2015 وهو من أرقى مراكز التسوق في البلاد، يشمل العديد من المميزات والمعالم من أبرزها متنزه نيكلوديون يونيفرس الترفيهي الداخلي مع السفينة الدوارة ، وحوض أسماك مينيسوتا البحري ، ومعرض مثل ستار تريك ، باربي: ذا دريمهاوس إكسبيرينس .



يمتلك هذا المركز التجاري الفاخر مجموعة تريبل فايف ويجلب أكثر من 40 مليون زائر سنويًا.



يعتبر متجر Lego في المركز التجاري هو أطول مركز تجاري في المنطقة.



بجانب بعض المتاجر البارزة في المركز التجاري حيث هارد روك كافيه ، متجر فيريزون ، متجر آبل ، متجر مايكروسوفت ، متجر أميركان جيرل دول ، وبلانيت هولي .



