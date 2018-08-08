رفاهية من وحي الأسلوب الإيطالي

أنسامد - 8 أغسطس/ آب/ - تقدّم دار Hublot آخر إصداراتها من وحي
بوتيكها الجديد الذي افتتحته في مدينة كابري الإيطالية.
مرّ عام تحديداً على افتتاح متجر Hublot للساعات الفاخرة في
المدينة الإيطالية الساحرة كابري، تحديداً في Via Vittorio
Emanuele المركزية، لتتوسّع أكثر في إيطاليا وتبلغ عدداً أكبر من
زبائنها الإيطاليين ذوي الذوق الرفيع وعشاق الساعات الفاخرة.
تحتفل Hublot بالعيد الأول لهذا البوتيك المميز بإصدارها لساعة
جديدة، تحمل اسم هذه الجزيرة الرائعة، Classic Fusion Aerofusion
Chronograph Capri، وتنتج منها كميةً محدودة ب-30 قطعة فقط، موجودة
حصرياً للزبائن الموجودين على جزيرة Capri.
تغلب اللمسة العصرية وروح الخفّة على ساعة Classic Fusion
Aerofusion Chronograph Capri، وتأتي بألوان الصيف من وحي Capri
وبحرها الأزرق وشواطئها البيضاء، لا سيما شاطئ Faraglioni الذي
يعتبر من أجمل الشواطي على وجه الأرض.
تأتي علبة الساعة باللون الأزرق اللمّاع قياسها 45 ملم، تنعكس مع
الحزام المطاطي الأبيض الناصع الذي يُبرز اللون الأبيض بشكل رائع.
تحمل هذه الساعة السمات الرئسية لساعات Hublot، مثل البراغي
الموجودة على الإطار والميناء المصمّم بطريقة مفتوحة skeletonized،
كما تتضمّن الوظائف التي تشتهر بها الدار، مثل الموانئ الصغيرة
الخاصة بالثواني وعدّاد الكرونوغراف، وتظهر من تحتها حركة
الكرونوغراف HUB1155 التي تعمل بدقة بالغة.