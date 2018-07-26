فيلا كارولو بونتي في روما للبيع مقابل 19 مليون يورو

فلورنسا، 26 يوليو/ عُرضت الفيلا الفاخرة، التي كانت خلال خمسينيات القرن الماضي منزلا للمنتج السينمائي الإيطالي الشهير كارلو بونتي زوج الفنانة العالمية صوفيا لورين، والتي تقع في روما، للبيع مقابل 19 مليون يورو. وتقع الفيلا في شارع أبيا أنتيكا، واستضافت العديد من نجوم السينما العالميين، من بينهم فيديريكو فيلليني، وفيتوريو دي سيكا، وروبرتو روسيلليني، وكذلك عددا من نجوم هوليود مثل أنتوني كوين، وكيرك دوجلاس. كما قام الفنان الإيطالي ألبرتو سوردي بتصوير المشاهد الأولى لفيلمه الشهير "سائق تاكسي في نيويورك" في هذه الفيلا. وتبلغ مساحة الفيلا الإجمالية 1300 متر مربع، وتضم غرفتين بأرضيات من الفسيفساء الرومانية القديمة، وحديقة مساحتها 1.5 فدان، وحمام سباحة بمياه دافئة. وتم تسجيل الفيلا بواسطة شركة "ليونارد للعقارات الفاخرة بفلورنسا"، على الرابط التالي: (http://www.lionard.it/villa-di-lusso-con-piscina-roma-1.html) وتوصف الفيلا بأنها "جنة مخبأة داخل حدود الجدران"، واعتاد بونتي أن يستقبل ضيوفه من خلال أكثر الأبواب الثلاثة تواضعا للدخول إلى العقار، ثم يريهم بعدها إحدى الغرف التي بنيت جدرانها وسقفها من الحجر الجيرى الهائل "التوفا"، وأرضيتها من الفسيفساء الرومانية القديمة ورسمت عليها رأس ميدوزا، وكلها لا تزال في مكانها. ويضم العقار، الفيلا الرئيسية التي تتكون من طابقين تبلغ مساحتهما 680 مترا مربعا، و مسكنا آخر منفصل تصل مساحته إلى 600 متر مربع، ومتاح للبيع أيضا بشكل منفصل. وبنيت الفيلا الرئيسية خلال القرن التاسع عشر على ما تبقى من محجر البازلت القديم، الذي استخدم في بناء شارع أبيا أنتيكا، الذي يعتبر ملك الطرق الرومانية. وتم تعديل الفيلا عدة مرات خلال خمسينيات القرن الماضي، كما تم ترميمها بالكامل بواسطة المالك الحالى، الذي اشتراها من أسرة بونتي خلال الثمانينيات. وتتضمن حديقة العقار أشجارا طويلة، ومساحات خضراء واسعة، وبركة، ومنطقة لانتظار السيارات، وبعض الشقق ذات المداخل الخاصة. ويؤدي أحد مداخل الفيلا الرئيسية إلى غرفة بأرضية تغطيها الفسيفساء الرومانية القديمة، وسقف أسمنتي، على نفس مستوى الغرفة الأخرى التي تضم صورة ميدوزا. وفي الطابق الأعلى، الذي يمكن الوصول إليه أيضا بالمصعد الكهربي، توجد خمس غرف نوم، وحمامات، ومكتبة، وحديقة شتوية رومانسية.



