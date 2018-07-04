مزاد سوثبي عندما يلقي الماضي ظلاله علي الحاضر

انسامد - 4 يوليو / تموز - كشفت دار سوثبي للمزادات في باريس مؤخرا عن فتح باب المزاد يوم الخميس الخامس من يوليو- تموز الجاري علي مجموعة من المجوهرات والاكسسوارات - مقدمة من مؤسسة كيدام دو ريفيل - بعد ان نجحت في اخفائها بعيدا عن اعين الجماهير لمدة تزيد علي العشرين عاما .



قام كل من ايمانويل و فيليب هاروس - مالكي المؤسسة التي انشئت عام 2001 - بجمع 160 قطعة ما بين ملابس و مجوهرات و اكسسوارات يرجع تاريخها الي عام 1930 و حتي العام 2000 و هي تنتمي جميعها للقرن العشرين و تعتبر ارشيفا حيا للموضة الفرنسية السائدة في هذا الوقت.



و تتم معاينة مقتنياتهم في صالة العرض الخاصة بهم بناء علي موعد مسبق حيث يستقبلون مسئولي صناعة الموضة و صناعة السينما و المتاحف و مختلف المؤسسات ذات الصلة.



كما قام الاخوان و هم ايضا من جامعي المجوهرات القديمة بافتتاح البوتيك جاليري عام 2005 لعرض مجموعتهم الفريدة و التي تتارجح ما بين عبق التاريخ حتي الحضارة الحديثة.



و المعروضات عبارة عن عشرة اشياء من ابرزها عقد رائع من بيت ازياء شيباريللي مرصع بحشرات بارزة ذات الوان مختلفة صممه جان كليمنت في العام 1938 و هو معروض بسعر ما بين 15 و 20 الف يورو و يعتبر اعلي المعروضات سعرا .



و هناك ايضا عقود من تصميم بيير كاردان و كريستيان ديور للفترة ما بين 1969 حتي 1998 و تتراوح اسعارها ما بين 1000 و 4000 يورو كما يوجد بين المعروضات احذية و صنادل من تصميم كريستيان ديور و ايف سان لوران و نيتش اند فراتر من الفترة ما بين 1930 حتي 1970 و تتراوح اسعارها ما بين 1500 و 3000 يورو

Photo credit: ‘Sotheby’s / Art Digital Studio’