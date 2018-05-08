أول خمسون عاما على "كوبرا"

أنسامد - 8 مايو/آيار - شاركت صفحة الفيسبوك للمجلة الإيطالية "Gazzetta dell'Antiquariato" اليوم رابطا لمصباح "كوبرا" الذي تم تقديمه على أنه "أحد أهم الإبداعات" للمخرج إليو مارتينيللي، مصمم ومؤسس Martinelli Luce في الخمسينيات.



تم عرض مصباح الطاولة في معرض التصميم تحت عنوان "أعمدة عصر الفضاء" في متحف التصميم في ميلانو، وتم إختياره من أجل "شكله المستقبلي وتموجاته" في أفلام مثل "Man in black III" .



وتؤكد المجلة الإيطالية على أن مصابيح "كوبرا أكدت قيمتها وأسلوبها بمرور الوقت، من خلال الاتجاهات دون أن تفقد سحرها".



في الصورة: مصابيح "كوبرا" البيضاء والسوداء التي تم إنشاؤها في عام 1968 والإصدار الأحمر الجديد الذي تم تقديمه في Milan Triennale ،أسبوع التصميم 2018، من 17-22 أبريل.