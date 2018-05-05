رفاهية:أول سوق في الامارات لذهب أريتزو الإيطالي

أنسامد -القاهرة، 5 مايو/أيار - تعد دولةالإمارات العربية المتحدة ، التي يبلغ وزنها 14.1 ٪ من إجمالي المبيعات في الخارج، أكبر سوق في منطقة أريتزو، ثاني أكبر مركز إيطالي للمجوهرات والحلي الصناعية.



وقالت أنسا أنه تم تسليط الضوء على ذلك خلال النسخة 39 من معرض قطاع صناعةالذهب في إيطاليا أرورأريتزو OroArezzo.



بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فقد نمت الصادرات إلى تركيا بقوة (+ 22.8٪)، والتي عوضت الانكماش، حتى في مرحلة التعافي، في دول الخليج.



