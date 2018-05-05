Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رفاهيّة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رفاهيّة - هندسة و تصميم
رفاهية:أول سوق في الامارات لذهب أريتزو الإيطالي
النمو القوي في تركيا يعوض تراجع الخليج
    أنسامد -القاهرة، 5 مايو/أيار - تعد دولةالإمارات العربية المتحدة ، التي يبلغ وزنها 14.1 ٪ من إجمالي المبيعات في الخارج، أكبر سوق في منطقة أريتزو، ثاني أكبر مركز إيطالي للمجوهرات والحلي الصناعية.

    وقالت أنسا أنه تم تسليط الضوء على ذلك خلال النسخة 39 من معرض قطاع صناعةالذهب في إيطاليا أرورأريتزو OroArezzo.

    بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فقد نمت الصادرات إلى تركيا بقوة (+ 22.8٪)، والتي عوضت الانكماش، حتى في مرحلة التعافي، في دول الخليج.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    البنتاجون: فرنسا أرسلت قوات خاصة إلى سوريا

    ألبوم الصور