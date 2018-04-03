اطلاق أول سينما على مهبط مروحية في دبي

انسامد - 3 ابريل / نيسان - في تجربة جديدة من نوعها أعلن دبي فيستفال سيتي مول عن إطلاق أول سينما على مهبط مروحية.



بالتعاون مع شركة تويوتا، أعلن دبي فيستفال سيتي مول عن إطلاق أول سينما مهبط مروحية في تجربة فريدة من نوعها في دبي هذا الأسبوع.



هذا وستعرض السينما مجموعة من الأفلام العائلية الشهيرة مثل: أوفردرايف، باور رينجرز، فاليريان، مدينة الألف كوكب، عائلة الوحوش، فلورنس فوستر جنكنز، طوال الليل في الفترة من 22 فبراير وحتى 15 أبريل.



ويقدم دبي فيستفال سيتي مول فرصة للفوز بتذكرة مجانية لحضور عرض أحد هذه الأفلام في سينما مهبط المروحية والاستمتاع بأمسية في الهواء الطلق وذلك من خلال تقديم فاتورة شراء في أي من متاجر المول.



هذا وقد تم تطوير المنطقة التي كانت سابقاً مهبطاً للمروحيات من خلال عملية تطوير وإعادة بناء دبي فستيفال سيتي مول إلى مساحة للاستمتاع بمنظر الغروب الساحر على خط أفق دبي وبرج خليفة والتقاط الصور. والآن يتيح المول الاستمتاع بتجربة استثنائية من خلال مشاهدة الأفلام مع الأصدقاء وأفراد الأسرة في الهواء الطلق في هذه المساحة الرائعة.



بالإضافة إلى هذه التجربة الفريدة يتيح المول بالتعاون مع شركة تويوتا حضور عرض تخيل من تويوتا كامري وتجربة سيارة تويوتا كامري الجديدة.



