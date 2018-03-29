روليكس ..رفاهية زاهية

أنسامد - 29 مارس / آذار - قدمت دار روليكس للساعات الفاخرة ساعة اويستر للمرة الأولى في العام 1963, وانطلقت معها مسيرة جديدة في عالم الساعات ورياضة السيارات.



تأتي هذه الساعة في علبة مصنوعة من الذهب الوردي ومرصّعة على إطارها بصف من الأحجار الكريمة المقطوعة بشكل مربّع، يبلغ عددها 56 ومتراصفة بشكل متدرّج الألوان مثل ألوان قوس قزح يبدأ من الأحمر مروراً بالأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق والبنفسجي، وتم اختيار الأحجار الكريمة والألماس بحسب الألوان التي تتوافق مع تدرّج ألوان قوس قزح. تنعكس الأحجار الكريمة إلى ميناء الساعة حيث نجد 11 حجراً من السفير والكريستال الوردي المتدرّجة بألوانها مكان مؤشرات الساعات.هذا ليس كل شيء، بل تكمل الفخامة إلى مشابك الحزام المرصّعة بأحجار الألماس الأبيض التي تزيد من بريق الساعة وتألّقها.



أداء عال إن هذه ساعة مقاومة للماء حتى عمق 100 متر، وهي حائزة على شهادة الجودة والمتانة، كما أن تاج الدوران مصنوع من الذهب الوردي ومزود بنظام إحكام ثلاثي مضاد للماء والبراغي وأزرار الكرونوغراف مقفلة بمتانة على العلبة. إن الميناء مغطى بزجاج السفير المقاوم للخدوش، ونجد تحته الحركة بالغة الدقة .



