معرض بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الممثل الكوميدي Sordi

أنسامد - 4 يناير /تشرين الثاني - قال متحف ومؤسسة ألبرتو سوردي Sordi يوم الجمعة إنه سيقيم معرضا بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده في الفيلا الرومانية Roman villa من مارس إلى يونيو من هذا العام، مشيرا أن المؤسسة اقترحت إقامة المعرض ووافقت عليه عمدة روما فرجينيا راجي.



وقالت المؤسسة إن العرض سيكون في "مناطق مختلفة من الفيلا" وسيكون هناك عرض بالوسائط المتعددة حيث يعرض الجناح الذي أقيم في الساحة أمام الفيلا أفلام Sordi المختلفة مجانا.



توفي الممثل الكوميدي المخضرم Sordi في 25 فبراير 2003 عن عمر يناهز 82 عاما.



كان Sordi معروفا بمودة مع زملائه الرومان باسم Albertone (Big Albert) ، وكان رمزا للسينما الإيطالية الهزلية ، حيث لعب في حوالي 200 فيلم في مهنة امتدت ما يقرب من 65 عاما وغطت العصر الذهبي لسينما ما بعد الحرب في البلاد.



في حين اشتهرت صوره الفكاهية التي ساهمت في لهجته الرومانية ، إلا أن سوردي قدم بعض العروض التي لا تنسى في أدوار أكثر إثارة وتخطى وراء الكاميرا ، حيث قام بتوجيه ما يقرب من 20 فيلما بالإضافة إلى التعاون على سيناريوهات العديد من الأفلام الأخرى.



ولد في روما في 15 يونيو 1920 (على الرغم من أن بعض المصادر تعطي سنة ميلاده عام 1919) ، أبدى Sordi شغفا وموهبة في سن مبكرة.



